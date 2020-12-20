شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعتمد التشكيل النهائي للجان الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي واللجنة الفنية المسؤولة عن قطاعات كرة القدم. وضم تشكيل اللجنة التنفيذية أيمن يونس رئيسًا، وحسين السيد نائبًا للرئيس، وعادل عبدالواحد مسؤولًا إداريًا وإيهاب يكن منسقا عامًا.

ويتولى خالد رفعت إدارة التسويق، ونصر عزام اللجنة القانونية. فيما تضم اللجنة الفنية المسؤولة عن قطاعات كرة القدم بالنادي فاروق جعفر رئيسا، وعضوية أحمد عبدالحليم وأيمن يونس وحسين السيد.