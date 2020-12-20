شكرا لقرائتكم خبر عن قرار المحكمة في منع مرتضي منصور من الظهور بوسائل الإعلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت محكمة القضاء الإدارى إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام، ومنعه من إجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية للمرافعة بجلسة ٢٨ فبراير المقبل.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة.
وكان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، قد طالب بمنع ظهور مرتضي منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية، مع منعه من إجراء أي مداخلات هاتفية، وذلك لقيام مرتضي بيبه وقذفه من خلال ظهوره في أي من الوسائل الإعلامية.
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