شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم محمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تألق فريق ليفربول أمس السبت واكتسح فريق كريستال بالاس بسبعة أهداف مقابل لا شئ، في مباراة كانت من طرف واحد.
ولم يشارك محمد صلاح منذ بداية المباراةن وشارك بديلًا لساديو ماني في الشوط الثاني، حيث صنع هدفا وسجل هدفين، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزيي، وقد حصل صلاح على تقييم مرتفع حيث كان الاعلي تقييما بعد فيرمينو.
متوسط تقييم اغلب لاعبي ليفربول كان مرتفعا نظرا للاداء والنتيجة التي قدموها وفيما يلي متوسط التقييم العام للاعبي ليفربول ضد كريستال بالاس
- اليسون: 7.4
- ترينت :7.7
- ماتيب :7.6
- فابينو: 8.0
- روبرتسون: 8.4
- هندرسون: 8.5
- فينالدوم: 7.2
- كيتا: 7.2
- مينامينو: 7.7
- ماني: 8.4
- فيرمينو: 9.1
- محمد صلاح: 8.7
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الوضع في مصر
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اصابات
124,891
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تعافي
106,481
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وفيات
7,069
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