شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خماسي سيراميكا إلى تدريبات الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم اليوم محمد إبراهيم ومحمد مسعد ورجب بكار وأحمد محسن ومحمود نبيل، خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في مران الفريق بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة بيراميدز.
ومنح هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، اللاعبين الخمسة، راحة إضافية، واستبعدهم من مران الأمس، قبل أن ينتظموا في مران اليوم، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز في السابعة والنصف مساء الأحد، الموافق 27 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تقرر تأجيل لقاء المقاولون العرب بالجولة الثالثة، لارتباط المنافس بمشاركته الإفريقية.
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