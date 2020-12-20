شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام خماسى سيراميكا فى مران الفريق استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمد إبراهيم ومحمد مسعد ورجب بكار وأحمد محسن ومحمود نبيل، خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، فى مران الفريق بشكل طبيعي استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الجولة الثالثة للدورى.
ومنح هيثم شعبان المدير الفنى للفريق اللاعبين الخمسة راحة إضافية، واستبعدهم من مران الأمس، قبل أن ينتظموا فى مران اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعى لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز فى السابعة والنصف مساء الأحد 27 ديسمبر الجارى، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تقرر تأجيل لقاء المقاولون العرب بالجولة الثالثة، لارتباط المنافس بمشاركته الأفريقية.
من ناحية أخرى، كشف صالح جمعة لاعب سيراميكا أنه كان على أعتاب الانضمام لنادي سموحة قبل الانتقال لفريقه الحالي. وأشار جمعة إلى أنه تلقى اتصالات من هيثم شعبا لانضمامه للفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة لم يستغرق وقتا، مضيفا:" شعوري في سيراميكا نفس شعورى فى الأهلى وعمار حمدي علم بمفاوضات سيراميكا معي لأنهم تفاوضوا معه وأبلغوه أنهم يفاوضوني لذلك تحدث اللاعب عن ذلك وبعدما جلست مع هيثم شعبان وتحدثنا عن تفاصيل الاتفاق، وجهت الشكر لسموحة على تفاوضهم معي، فهو ناد كبير وقلت لهم إن كان نفسي أكون معاهم".
وأكد صالح جمعة أن انتقاله للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز تحد جديد لتقديم موسم مميز، قائلا، "خطوة سيراميكا تحد مع نفسي لأقدم موسما جيدا، وعندما أشارك وفريقي فائز هذا أمر يسعدني وفي مباراة البنك الاهلي تم طرد محمود نبيل وطريقة اللعب تغيرت، وتراجع محمد ابراهيم ليستطيع الاستحواذ على الكرة".
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