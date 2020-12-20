شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام خماسى سيراميكا فى مران الفريق استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمد إبراهيم ومحمد مسعد ورجب بكار وأحمد محسن ومحمود نبيل، خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، فى مران الفريق بشكل طبيعي استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الجولة الثالثة للدورى.

ومنح هيثم شعبان المدير الفنى للفريق اللاعبين الخمسة راحة إضافية، واستبعدهم من مران الأمس، قبل أن ينتظموا فى مران اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعى لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز فى السابعة والنصف مساء الأحد 27 ديسمبر الجارى، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تقرر تأجيل لقاء المقاولون العرب بالجولة الثالثة، لارتباط المنافس بمشاركته الأفريقية.