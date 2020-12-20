شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يجرى جراحة فى الكتف غداً ويغيب عن الأهلي شهرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعملية جراحية غدًا، الاثنين، لتثبيت «الكتف» الذى أُصيب فيه اللاعب خلال مباراة المقاصة بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.
وطلب محمود الخطيب، رئيس النادي، من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، عرض ناصر ماهر على «كونسلتو طبي» مُتخصص؛ من أجل تحديد العلاج المطلوب بشكل دقيق؛ حتى لا تتكرر الإصابة وخلع الكتف مرة ثانية.
وبعد عرض ناصر ماهر على الأطباء المُتخصصين تم الاستقرار على إجراء جراحة غداً بمعرفة الدكتور باسم فليجة أحد المتخصصين فى إصابات الكتف، ويغيب اللاعب عن المشاركة مع فريقه قرابة الشهرين.
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