شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه التاريخى.. شاب يبدع فى رسم لوحة لـ"بيج رامى" بملح الطعام .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدع رسام يدعى أسامة صديق فى عمل لوحة للاعب كمال الأجسام المصرى رامى السبيعى "بيج رامي"، مستخدما بها ملح الطعام، وذلك بعد تحقيقه فوز تاريخى وتتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، بعد أن اقتنص المركز الأول من لاعب أمريكا الذى احتفظ باللقب 7 سنوات متتالية.



رسم بيج رامي

واحتفل بيج رامي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى بإنجازه الجديد، ونشر مجموعة صور وفيديوهات لحظة تتويجه باللقب، معلقا عليها: "النصر لنا"، كما نشر صور أخرى معلقا عليها: "أولمبيا مصرية.. أولمبيا هنا".

وأهدى بيج رامى اللقب للجماهير التى دعمته بشكل كبير فى مصر والوطن العربي، ونشر صورة من تتويجه عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مصحوبا بتعليق: "هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم انتم احبابي.. شكرًا لكم جميعا من القلب على كل هذا الدعم، والحمد لله دائمًا وأبدًا ربنا ماضيعش تعبنا الحمد لله.. ألف مبروك للعرب.. ألف مبروك لمصر.. ألف مبروك لأهلى وكل أحبابي".

ونشر بيج رامي عبر حسابه بموقع "فيس بوك" فيديو لاحتفال أقاربه وأهل قريته بكفر الشيخ بفوزه التاريخي، بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا لعام 2020، وكان بيج رامى، وجه الشكر إلى كل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره بمختلف أنحاء العالم، وذلك أثناء مشاركته فى بطولة مستر أولمبيا 2020.