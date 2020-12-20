شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: لم يتجن علينا أحد ومسحات تونس تم تأكيد إيجابيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول الموجود مع منتخب مصر للشباب، أنه قدم تقريرا طبيا إلى اتحاد كرة القدم عما حدث للبعثة فى تونس، وقال فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "المسحة الأولى كانت 14 لاعبا، وزاد العدد إلى17، وإصابة ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب".

وأضاف أبو العلا، "لم يكن هناك أى تجنٍ ضد منتخب مصر للشباب، المسحات التى ظهرت فى تونس تم التأكد منها بأنها إيجابية".، مشيرا إلى أنه "كان هناك دعم كبير ولو كان لنا حق سنحصل عليه، الوضع كان طبيًا يحتاج تقييم سواء باستكمال البطولة أو العودة إلى القاهرة، وفى النهاية تم اتخاذ القرار".

وتابع أبوالعلا، "الطبيعى أن يكون هناك حالة أو اثنتين، يعنى أن هناك نوع من التفشى بين اللاعبين، وكان يجب اتخاذ القرار".

وأضاف طبيب المنتخب، "أحمد مجاهد تواصل معى منذ السفر إلى تونس، وقدمت تقريرًا بشكل رسمى إلى اتحاد كرة القدم عما حدث لمنتخب الشباب خلال رحلة تونس، قدمت تقريرا عن الوضع الطبى فقط الذى كان موجودا، وما يجب أن نفعله لتفادى ذلك".

وتابع أبو العلا، "جميع اللاعبين أجروا مسحة طبية هنا قبل السفر إلى تونس بـ24 ساعة، وكانت كلها سلبية، ولكن الفترة التى أقاموا فيها هناك تعرضوا للعدوى بفيروس كورونا".

وأضاف: "كرة القدم لم تتغير، سيكون فيها معسكرات وإقامة فى الفنادق، يجب مراعاة الإجراءات الاحترازية، معظم حالات اللاعبين مستقرة، ولا يوجد هناك أعراض تنفسية".

وأنهى أبو العلا تصريحاته قائلا، "عندما وصلت إلى تونس كان هناك 14 حالة، وظهرت بعض الأعراض عليهم، وهناك حالتان جديدتان ظهروا بعد العودة".