شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نورهان الدغيمى لاعبة الشمس: بحب عمر خيرت وأستاذة فى الكوكيز بالشيكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "نورهان الدغيمى" لاعبة كرة اليد فى نادى الشمس، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الموسبقى وقراءة الكتب.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

كوكيز بالشيكولاتة.

من نجمك المفضل؟

عمر خيرت.

من مطربك المفضل؟

مفيش مطرب معين.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

عازفة كمان.



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لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

على حسب الموقف.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

درة.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

الأفضل أنه يكون رياضى.