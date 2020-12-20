شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن يخضع لمسحة كورونا مع المقاولون بعد عودته من منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع يوسف حسن، مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر للشباب، مع ذئاب الجبل للمسحة الطبية الرسمية التى يجريها الكاف قبل مباراة المقاولون والنجم الساحلى فى دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، قبل أن ينتظم فى تدريبات الذئاب مباشرة بعد عودته مع بعثة الفراعنة من تونس عقب الانسحاب من بطولة شمال أفريقيا بسبب إصابات كورونا التى تفشت بين صفوف الفراعنة، وجاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها لاعب المقاولون الشباب بعد عودته مع المنتخب سلبية، ليلتحق بالمقاولون مباشرة.

ويخضع فريقا المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى، اليوم الأحد، لإجراء المسحة الطبية الرسمية من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من اللقاء المرتقب بين الفريقين فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر يوم الثلاثاء المقبل.

وشدد نادى المقاولون على الإجراءات الاحترازية حرصاً على منع تفشى الإصابات بكورونا بين صفوف الفريق، خاصة قبل مباراة مصيرية تنتظر ذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام النجم الساحلى.

يشار إلى أن المقاولون قد تأهل إلى دور الـ 32 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهاباً وإياباً بنتيجة 10/1، محققاً أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.

وتسعى كتيبة ذئاب الجبل لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الإخفاق فى أول جولتين بالدورى أمام الزمالك ووادى دجلة، مستغلين عامل الأرض، قبل مباراة العودة فى تونس.

ويواصل فادى نجاح مدافع المقاولون، غيابه عن ذئاب الجبل بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بتمزق فى الأربطة وجزع فى مفصل الكاحل.

وكان الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب قد راجع عدة مباريات للنجم الساحلى التونسى، وأبرزها مبارتا البنزرتى والمتلوى واللتان فاز فيهما النجم ليحتل المركز الثانى بجدول المسابقة، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة بين الفريقين.