شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطحب الشيف الدالي في رحلة النيجر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اصطحاب الشيف محمد الدالي في رحلة الفريق إلى النيجر لمواجهة سونيديب، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقام الجهاز الفني بضم الدالي إلى بعثة الفريق؛ لإعداد الوجبات وفقا للبرنامج الغذائي الذي يسير عليه اللاعبون، خاصة في المباريات الخارجية.
وتغادر بعثة الأهلي إلى النيجر بطائرة خاصة في الثانية ظهر اليوم الأحد، لمواجهة فريق سونيديب يوم الأربعاء المقبل.
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