لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2020 وأول تعليق من البطل العالمي..فيديو

أكد رامى السبيعى، بطل كمال الأجسام الفائز بلقب مستر أولمبيا 2020، أن تحقيق اللقب لم يكن أمرا سهلا، بل نتاج جهد وعمل طوال السنوات الثمانى الماضية حتى الفوز بالبطولة.

وأضاف بيج رامى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، من ولاية لاس فيجاس حيث تقام البطولة، أن الفوز فضل من الله، ونتيجة جهد وعمل، والفوز فضل من ربنا عليا، وبجتهد وأشتغل على نفسى وأعمل اللى عليا من 8 سنين، عشان أحقق اللقب".

وأشار بطل مستر أولمبيا إلى أنه سبق له المشاركة فى البطولة فى النسخ الماضية إلا أنه لم يتوج باللقب بل حقق مراكز متفاوتة منها المركز الثامن و الرابع، والثانى إلا أنها المرة الأولى التى يتوج فيها بالمركز الأول.

وتوج صباح اليوم رامى السبيعى بلقب مستر أولمبيا، للمرة الأولى فى تاريخ مصر، حيث أنه أول مصرى يتوج بلقب أحد أشهر البطولات والأقوى على مستوى العالم والأكثر شعبية أيضا فى لعبة كمال الأجسام.