نتس وكليبرز وباكس وناغتس وهيت لحرمان ليكرز من اللقب الـ18

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لوس انجليس: تسعى خمسة أندية إلى عرقلة مشوار لوس أنجليس ليكرز نحو لقبه الثامن عشر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في موسم 2021 الذي ينطلق الثلاثاء: بروكلين مع الثنائي كيفن دورانت/كايري إيرفينغ، لوس أنجليس كليبرز مع كواهي لينارد/بول جورج، ميلووكي مع افضل لاعب مرتين في الدوري اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، دنفر مع العملاق الصربي نيكولا يوكيتش/جمال موراي بالإضافة إلى ميامي وصيف النسخة الأخيرة.

ضمّ بروكلين قبل أكثر من سنة دورانت وإيرفينغ، لكن الأول لم يلعب بسبب انقطاع في وتر أخيل، فيما عانى الثاني كثيرا من إصابة بكتفه. سنحكم على تفاهمهما ومستوياتهما في الاسابيع القليلة المقبلة.

لكن على الورق، وإذا نجحا بخلق تفاهم مميز، سيصبح بروكلين من أقوى الفرق في منطقة الشرق. خصوصا لاحاطتهما بلاعبين مميزين (سبنسر دينويدي، كاريس لوفيرت، دي أندريه جوردان، الفرنسي تيموثيه لواوو-كابارو...) قادوا الفريق إلى الادوار الاقصائية الموسم الماضي في غيابهما.

يبقى التوصل إلى كيمياء بين تشكيلة الفريق في موسم ينطلق في توقيت غير اعتيادي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تقع مهمة ايجاد توليفة مناسبة على نجم الدوري السابق الكندي ستيف ناش، أفضل لاعب في الدوري عامي 2005 و2006، في خطواته التدريبية الاولى، حيث يعاونه ملهمه السابق في فينيكس صنز المدرب مايك دانتوني الذي كان حتى الموسم الماضي مدربا لهيوستن روكتس.

بعد وصول لينارد وجورج الموسم الماضي، كان كليبرز مرشحا فوق العادة للمنافسة على اللقب. لكن في نصف نهائي المنطقة الغربية، انقلب عليه دنفر ناغتس واقصاه بسبع مباريات (4-3) بعدما كان متقدما 3-1 وعلى باب النهائي.

بالإضافة إلى السقوط الموجع، أقيل مدربه الشهير دوك ريفرز وانتقل احد نجومه مونتريزل هاريل إلى جاره اللدود ليكرز.

سيكون موسم التعويض بالنسبة اليه، ليستحق عن جدارة لقب المرشح لنيل اللقب. حلّ تايرون لو بدلا من ريفرز، بعدما كان مساعدا له وقبلها مدرب كليفلاند كافالييرز مع ليبرون جيمس في رحلة 2016 المتوجة باللقب.

عزّز صفوفه بضم لاعب الارتكاز الاسباني سيرج إيباكا والجناح الفرنسي نيكولا باتوم، ما يمنحه صلابة اضافية تحت السلة وخبرة افتقدها في فقاعة فلوريدا الصحية حيث اختتم الموسم بنظام التجمع دون جماهير بسبب كورونا.

بعد التأكد من الاحتفاظ بنجمه أنتيتوكونمبو لخمس سنوات إضافية من خلال منحه العقد الاكبر في التاريخ (228 مليون دولار)، يتعيّن على ميلووكي باكس قطع شوط إضافي في مراحل الـ"بلاي أوف".

كانت الرحلة الأخيرة مرهقة: أولا المعركة ضد العنصرية التي حرّكت اللاعبين، ونجم عنها الغاء غير مسبوق لمباراة في البطولات الرياضية الأميركية الكبرى. ثم التواء في كاحل "اليوناني الغريب" (غريغ فريك)، أفسد آماله في مواجهة ميامي هيت.

وللمنافسة على اللقب، ضمّ مسؤولو ميلووكي الجناح جرو هوليداي لاعب نيواورليانز السابق وأحد أكثر اللاعبين المطاردين في فترة الانتقالات، بوبي بورتيس لاعب نيويورك السابق تحت السلة وصانع اللعب دي جاي أوغوستين لاعب أورلاندو السابق.

برغم ذلك، حقق باكس أرباحا جراء رحيل جورج هيل، إريك بليدسو وويس ماثيوز.

فاجأ دنفر النقاد الموسم الماضي لقدرته على قلب المواقف بعدما كان على حافة الاقصاء، فتخطى يوتا 4-3 وقلب تأخره 1-3 إلى فوز على كليبرز 4-3، قبل أن يرضخ أمام ليكرز ونجمه ليبرون جيمس.

دقّت ساعة التأكيد بالنسبة لناغتس، لكن رحلة الموسم المقبل ستكون بدون مدافعيه جيريمي غرانت ومايسون بلاملي الراحلي إلى ديتروبت.

يعوّل هجوميا على لاعب ارتكازه الصربي العملاق نيكولا يوكيتش، الجناح الكندي جمال موراي، وعزّز صفوفه بصانع لعب ريال مدريد الاسباني السابق الارجنتيني فاكوندو كامباتسو.

كان مفاجأة الموسم الماضي بوصوله إلى النهائي، لكن ميامي هيت دفع ثمن اصابات السلوفيني غوران دراغيتش وبام أديابيو ليسقط أمام ليكرز 2-4.

لكن جيمي باتلر ألهم الفريق الموسم الماضي بشجاعته وقوّته الدفاعية والهجومية.

يعول أيضا على تايلر هيرو، كيفن نان ودنكان روبنسون، فيما ضمّ ايفري برادلي (لوس انجليس ليكرز) ومو هاركليس (نيويورك) لتعويض رحيل جاي كراودر إلى فينيكس.

على غرار ليكرز، لم يسترح هيت سوى شهرين وعشرة أيام قبل الموسم الجديد، لكنه اثبت عن قوة ذهنية تتيح له الارتداد بقوة على غرار انجازاته في الفقاعة الصحية في أورلاندو.