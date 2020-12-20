3 أسباب تنفى نظرية المؤامرة ضد منتخب الشباب.. مسحات الوزارة والفندق والمرافق الطبى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، مساء أمس إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا. وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19، وتوجهت البعثة إلى فندق العزل للخضوع للحجر الصحي، بعدما ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ووفقا لتصريحات مسئولى بعثة المنتخب، تبين أن هناك أكثر من سبب لتفشى فيروس كورونا بين أعضاء البعثة فى تونس ما تسبب فى عدم استكمال مشوار الفريق فى البطولة.



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وجاء الإعلان عن إيجابية مسحة 17 لاعبا من صفوف منتخب الشباب، والتي أجريت في مصر تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، لتثبت عدم وجود تعنت ضد منتخب الشباب، وتنفى أيضا نظرية المؤامرة ضد الفراعنة والتى حاول البعض إلقاءها على عاتق الكاف أو التدخل التونسي فى إطار نظرية المؤامرة لإقصاء منتخب مصر من بطولة شمال أفريقيا، وذلك للتهرب من المسئولية الحقيقية تجاه أبطال مصر من الشباب. وقالت المصادر داخل منتخب الشباب، إن فندق الإقامة للفراعنة الشباب ظهر به الكثير من الإصابات، خاصة العاملين داخل الفندق، ولم يتخذ مسئولو المنتخب أى إجراءات وقائية لأفراد البعثة لعدم وجود مرافق طبى مع البعثة، كما أن غياب الجانب الإداري تماما فى تلك الرحلة أثر على الجانب الطبي والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة أبناء مصر. وشكلت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة لجنة تقصي حقائق للوصول إلى أسباب الإهمال الكبير الذى حدث فى البعثة المصرية وتسبب فى خروج الفراعنة من تلك البطولة دون لعب أى دقيقة، بسبب حالات كورونا الكثيرة التي ظهرت على اللاعبين.

غياب المرافق الطبى

أكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول الذى سافر لدعم المنتخب فى تونس، أن وضع لاعبي منتخب الشباب كان صعبا. وقال أبو العلا، "مصابو منتخب الشباب لم يكن معهم مرافق طبى من قبل الكاف، بدأنا مع اللاعبين نعرف اعراضهم وموعدها. وبعيدا عن أى حدث عن أجواء المؤامرة ضد المنتخب لكن الوضع كان صعبا طبيا، وصول منتخب مصر لهذا العدد من مصابي كورونا كان ينذر بارتفاع الأعداد بمرور الوقت".

وأضاف أبو العلا، "كل أعراض لاعبي المنتخب بسيطة ولا تستوجب عزل بالمستشفى، ربيع ياسين يعاني من بعض أعراض كورونا.. منتخب الشباب توفرت له المساعدة في بعض المواقف خلال وجود بعثة الفراعنة في تونس، ولم يكن من المنطقي الدفع بلاعب مصاب حتى يستكمل منتخب الشباب البطولة.. منتخب الشباب طالما أنه وصل لهذا العدد من الإصابات فمن المتوقع أن تحدث زيادة الأيام المقبلة لذا كانت العودة هى القرار الأفضل".

سوء التنظيم