شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكلف عبد الحفيظ برئاسة بعثة الكرة فى النيجر بعد إصابة الدماطى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب، تكليف سيد عبد الحفيظ، مدير جهاز الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم والمتجهة إلى النيجر فى الثانية ظهر اليوم للقاء سونيديب فى ذهاب دور الـ 32 لدورى رابطة الأبطال، وجاء هذا القرار بعدما كشفت المسحة الطبية عن إصابة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، بكورونا وهو الذى كان من المفترض أن يترأس بعثة الفريق.

الأهلى يواجه بطل النيجر الأربعاء المقبل فى الرابعة عصرًا، وتنقل قناة الأهلى المباراة على الهواء مباشرةً.

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن تخلف اللاعبين رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بكورونا، بالإضافة إلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الذى تعرض لنفس الإصابة قبل أيام.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اليوم الأحد للنيجر قبل مواجهة فريق سونيديب يوم 23 ديسمبر الجارى والتى تأتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.