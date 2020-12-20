شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم استعداداته للجونة بمران خفيف قبل السفر للغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته صباح اليوم استعدادا للقاء الجونة غداً على ملعبها فى إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدورى المحلى ، المران شهد تنظيم مجموعة من التدريبات الخططية والتكتيكية أبرزها سرعة التحول من الدفاع للهجوم وسبل احكام الرقابة الدفاعية.

المران اختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفنى على إصلاح الأخطاء التى شهدها الفريق فى أول جولتين.

ومن المقرر أن يستقل لاعبو الفريق الطائرة المتجهة للجونة فى الرابعة عصرا من مطار القاهرة الدولى.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة البرازيلى ريكاردو قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة الجونة غدا الاثنين في ثالث جولات مسابقة الدورى المصرى.

القائمة شهدت تواجد الوافد الجديد أحمد مصطفى بعد اكتمال جاهزيته بجانب أحمد أيمن ظهير الفريق فيما غاب عنها عماد حمدى وعبد الرحمن مجدى للاصابة.

القائمة كالتالى ..

حارس المرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى

خط الدفاع .. أحمد أيمن ، محمد بيومى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، محمود البدرى، رضوان شريفى.

خط الوسط .. محمود دونجا ، عمر الوحش ، محمد عادل ، محمد صادق ، أحمد مصطفى ، أرى بابل ، أحمد مدبولى ، محمد الشامى ، مدحت فقوسة.

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف.