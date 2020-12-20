شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحذر لاعبى المصرى من انتفاضة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر على ماهر، المدير الفني للمصرى، لاعبيه من انتفاضة أسوان قبل اللقاء المقرر بينهما غدا باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثالثة بالدورى. ويحتل أسوان المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط جمعهما من الفوز على إنبى في الجولة الأولى بهدف مقابل للاشئ ، والفوز فى المباراة الثانية على طلائع الجيش بهدفين نظيفين ، بينما فشل المصرى في تحقيق أي فوز حتى حيث تعادل في اللقاء الأول أمام الإسماعيلى سلبيا ، ثم تعادل بهدف لمثله مع الجونة

ويسعى لاعبو المصرى إلى تحقيق الفوز الأول لهم في المسابقة للدخول في منطقة الوسط سريعا والمنافسة على المربع الذهبى .

من ناحية أخرى، وضع على ماهر، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، برنامجاً تأهيلياً خاصاً للبوركينابى سعيدو سنبورى مدافع وسط الفريق العائد للمشاركة مع الفريق بعد هروبه منذ عودة النشاط الكروى تحسبا للاستعانة به خلال المباريات المقبل، خاصة أنه يعد أحد الأعمدة الرئيسية للفريق.

ويسعى على ماهر لتجهيز اللاعب سريعا فى ظل ضغط المباريات بالدورى وعدم وجود فترات توقف خلال الفترة المقبلة إلا طبقا للأجندة الدولية، لذا جهز المدير الفنى برنامجاً تدريبياً خاصاً للاعب على أن يتابعه جهازه المعاون لإشراك اللاعب فى أسرع وقت ممكن.

ويرفض على ماهر الدفع باللاعب خلال الفترة الحالية، خاصة أنه كان بعيدا عن المشاركة منذ منتصف يونيو الماضى، فى الوقت الذى يحاول فيه تجهيزه للمشاركة فى الخط الخلفى للفريق الذى يعانى من نقص حاد فى الصفوف .