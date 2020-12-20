شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب يعلن إصابته بكورونا قبل مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد نجيب، مدافع فريق الجونة، إصابته بفيروس كورونا وذلك قبل مباراة فريقه مع الإسماعيلى المقرر إقامتها غداً بالدورى العام، وكتب نجيب عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، "الحمد لله إيجابى كورونا".

وكان أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى فريق الجونة، قد أعلن قبل قليل إصابته بفيروس كورونا، وكتب عادل عبد المنعم عبر حسابه الشخصى على انستجرام "إيجابى كورونا الحمدلله دعواتك"، وكان أحمد عادل قد انضم إلى صفوف الجونة فى بداية الموسم الجارى قادماً من فريق مصر المقاصة.



محمد نجيب

ويحتل الجونة المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد نقطتين بعد التعادل مع طلائع الجيش والمصرى فى أول جولتين، ويستعد الفريق الساحلى لمواجهة فريق الإسماعيلى غداً الأثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

فى سياق متصل، قال الإعلامى عمر ربيع ياسين أن مسئولى نادى الجونة اشترطوا الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه من أجل الموافقة على بيع الزامبى الزامبى والتر بواليا مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات المقبلة لصالح النادى الأهلى، وأكد عمر ربيع ياسين خلال تصريحات تلفزيونية أن مسؤولى الأهلى حصلوا على موافقة اللاعب على ارتداء القميص الأحمر من أجل تدعيم خط هجوم الفريق".

وأوضح: "عقد بواليا انتهى بواليا مع الجونة فى نهاية موسم 2023، ولا يحق له الرحيل عن الجونة إلا بموافقة مسؤولية".

ودخل الزامبى والتر بواليا ذاكرة أسرع الأهداف فى تاريخ الدورى المصرى، بعدما نجح اليوم فى التسجيل بالثانية 18 لصالح الجونة على حساب طلائع الجيش فى المباراة التى تجمعهما حاليا ضمن منافسات اليوم الأول من الجولة الأولى بالدورى الممتاز موسم 2020 - 2021، ليصنع الإثارة سريعا فى منافسات المسابقة بموسمها الذى يحمل رقم 62 فى تاريخ البطولة.

هدف بواليا فى طلائع الجيش يحتل المركز السادس فى قائمة الأسرع بتاريخ الدورى المصرى مناصفة مع أحمد رؤوف لاعب الأهلى الأسبق.