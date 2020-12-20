شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تلتقط الصور مع عم حارث عامل النادى الأهلى بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الجماهير والمسافرين على التقاط الصور التذكارية مع "عم حارث" عامل غرف الملابس بالنادى الأهلى الشهير، فور وصوله مطار القاهرة الدولى برفقة بعثة النادى الأهلى، تمهيدا للسفر إلى النيجر، لخوض مواجهة سونيديب بطل النيجر، فى افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة النادى الأهلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأحد، استعدادا للسفر إلى النيجر، وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى، بإنهاء إجراءات سفر بعثة النادى الأهلى عبر صالة 3 بالمطار وسط إجراءات وقائية مكثفة، حيث من المقرر أن تغادر البعثة على متن طائرة خاصة فى تمام الساعة الثانية ظهرا.

وأجرى لاعبو الأهلى مسحة طبية، استعدادًا للسفر إلى النيجر، وفقًا للبروتوكول الطبى الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر، وكان الأهلى قد حقق الفوز على غزل المحلة أول أمس، فى المباراة التى أقيمت على استاد الأهلى بالسلام، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتشهد رحلة سفر الأهلى غياب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق والمصاب بفيروس كورونا، حيث تحدد نتيجة مسحته الأخيرة موقفه من السفر مع الفريق للنيجر خاصة بعد غيابه عن قيادة الفريق فى المباراة الأخيرة ببطولة الدورى العام أمام غزل المحلة، ويقود جونسون المدرب العام للأهلى الفريق خلال فترة غياب موسيمانى حيث قاد الفريق فنيًا فى مواجهة المحلة كما سيقود الأهلى أمام سونيديب حال غياب موسيمانى بشكل رسمي.