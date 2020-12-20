شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسميًا تشكيل لجان الكرة وخالد رفعت مديرا للتسويق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي واللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم، وضم تشكيل اللجنة التنفيذية أيمن يونس رئيسا وحسين السيد نائبا للرئيس، وعادل عبدالواحد مسئولا إداريا، وإيهاب يكن منسقا عاما، ويتولى خالد رفعت إدارة التسويق ونصر عزام اللجنة القانونية.

فيما تضم اللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم بالنادي فاروق جعفر رئيسا وعضوية أحمد عبدالحليم و أيمن يونس وحسين السيد ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام جازيل بطل تشاد والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ولن يجازف الجهاز الطبى بعودة اللاعب فى تلك المباراة فى ظل إصابته بالترقوة.

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني للزمالك، في مران الفريق الذى أقيم أمس، السبت، على الحديث مع اللاعبين حول ضرورة غلق ملف الدوري بشكل مؤقت والتركيز في الاستعدادات لمواجهة بطل تشاد، وذلك بعدما تعادل الزمالك مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الفريق أول نقطتين فى المسابقة بعد فوزه فى الجولة الأولى على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، وتحدث باتشيكو مع لاعبي الزمالك حول ضرورة تحقيق أفضل نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام بطل تشاد حتى تكون بداية الفريق بأفضل صورة في النسخة الحالية من دوري الأبطال الذى صعد الفريق إلى دور النهائي في نسخته الماضية قبل أن يخسر اللقب في النهائي أمام الأهلي.