"عودة سعد سمير وتواجد لاعب شاب".. الأهلي يكشف قائمته لرحلة النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ستتواجد في النيجر الأيام المقبلة استعداداً لأولى مباريات الفريق بدوري أبطال أفريقيا. ويستعد الأهلي لملاقاة سونديب بطل النيجر يوم 23 ديسمبر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة. وشهدت القائمة عودة سعد سمير للظهور من جديد بعد غياب طويل بسبب الإصابة، كذلك الاستعانة باللاعب الشاب محمد شكري. وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق غياب الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ورامي ربيعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويغيب أيضاً عن الفريق وليد سليمان بسبب إصابة في الركبة، بجانب جونيور أجايي وناصر ماهر، وكذلك لم ينضم مروان محسن لقائمة الفريق. قائمة الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - محمود وحيد - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - بدر بانون – علي معلول – محمد هاني – سعد سمير – محمد شكري. خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – طاهر محمد طاهر – أكرم توفيق – محمود عبدالمنعم "كهربا" – جيرالدو. خط الهجوم: صلاح محسن – أحمد ياسر ريان – محمد شريف.

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