"أيمن يونس رئيسًا".. لجنة الزمالك تعتمد التصور الكامل لتنفيذية كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

اعتمد المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي واللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم.

وضم تشكيل اللجنة التنفيذية أيمن يونس رئيسا، حسين السيد نائبا للرئيس، عادل عبدالواحد مسئولا إداريا و إيهاب يكن منسقا عاما، على أن يتولى خالد رفعت إدارة التسويق ونصر عزام اللجنة القانونية.

كما تم اعتماد فاروق جعفر رئيسًا للجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم بالنادي وعضوية أحمد عبدالحليم و أيمن يونس وحسين السيد.