"مركز 10 يعاني".. كورونا والإصابات يضربان الأهلي قبل 8 أيام من مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

جاءت إصابة الثلاثي عمرو السولية، رامي ربيعة، ومحمد مجدي "أفشة" بكورونا لتضع الأهلي في مأزق قبل مواجهة سونديب بطل النيجر، الأربعاء القادم، ومن بعدها ملاقاة الزمالك في مباراة من المقرر أن تُلعب في الـ28 من ديسمبر الجاري في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري.

ويسافر الأهلي، اليوم الأحد، إلى النيجر لمواجهة سونديب في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للنادي الأهلي في وقت سابق من اليوم، الأحد، إيجابية عينة عمرو السولية، رامي ربيعة، ومحمد مجدي "أفشة"، ثلاثي الفريق الأول بفيروس كورونا.

وجاءت إصابة أفشة، تحديداً، لتضع الأهلي في ورطة في مركز صانع الألعاب (10)، حيث ضربت الإصابة ناصر ماهر بديل أفشة في نفس المركز، بالإضافة إلى النيجيري جونيور أجايي، مع عدم اكتمال شفاء حسين الشحات من الإصابة وغياب وليد سليمان عن الفريق لفترة طويلة بسبب كورونا وجمعيهم شغل نفس المركز.

ويملك الأهلي 4 لاعبين جاهزين فقط في الخط الهجومي في مقدمتهم محمد شريف ومحمود عبد المنعم "كهربا" و الأنجولي جيرالدو، بالإضافة إلى البديل صلاح محسن، فيما يخيم الغموض على موقف مروان محسن.