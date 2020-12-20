عبدالمنصف: كنت قريبا من الأهلي 3 مرات.. والزمالك كان الأحق بإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، أنه فكر في الاعتزال بعد المباراة الشهيرة التي خسرها مع الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 6-1 عام 2002، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض كان الأحق بالفوز بدوري أبطال إفريقيا 2020.

وقال عبدالمنصف، في ضيافة برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "فكرت في اعتزال كرة القدم بعد مباراة الـ6-1 التي تسببت في أزمة كبيرة وكانت من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس".

وأضاف: "تعرضت لضغوطات كبيرة والجماهير كانت تنتقدني في الشارع، فكنت أمام طريقين، بين اعتزال كرة القدم وبين وضع أهداف لنفسي وأكمل مسيرتي دون النظر إلى الوراء أو الاهتمام بالانتقادات".

وأكمل صاحب الـ43 عاما: "فاخترت استكمال مسيرتي وابعتدت عن أي شيء سلبي وتجاهلت كل ما كان يقال عني".

وانتقل "أوسا" للحديث عن كواليس اقترابه من الانتقال للأهلي خلال الفترة الماضية قائلا: "نعم وافقت على الانضمام للأهلي 3 مرات، لكن الصفقة لم تتم في كل مرة".

وتابع: "كانت آخر تلك المفاوضات عندما كان حسام البدري مديرا فنيا للأهلي وكنت ألعب مع إنبي وقتها، البدري هو من اقنعني بالانضمام للأهلي وهو من طلب التعاقد معي، لكني اعتذرت عن عدم الانتقال للأحمر".

وأوضح: "تعثر الصفقة لم يكن له علاقة بأي أمور فنية أو لعبي سابقا للزمالك، لكني شعرت أن هناك انقسام بين مؤيد ومعارض في الأهلي على الصفقة، فرفضت وضع حسام البدري تحت ضغوط وفي نفس الوقت حتى أشعر بالراحة".

وتحدث محمد عبدالمنصف عن مدى استحقاق الأهلي للفوز بالثلاثية في الموسم الماضي 2019/2020 قائلا: "الأهلي استحق الفوز بلقبي الدوري المصري وكأس مصر، لكنه لم يستحق الفوز بدوري الأبطال لأن الزمالك كان الأحق".

وأتم قائلا: "إصابات كورونا التي تعرض لها بعض اللاعبين في الزمالك بجانب الظروف التي مر بها النادي قبل أسبوع من المباراة ساهمت في فوز الأهلي خلال المباراة رغم أن الزمالك كان الأفضل وكان الأجدر بحصد لقب البطولة".