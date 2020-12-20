اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك رسميًا

اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي واللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم . وضم تشكيل اللجنة التنفيذية أيمن يونس رئيسا و حسين السيد نائبا للرئيس وعادل عبدالواحد مسئولا إداريا و إيهاب يكن منسقا عاما. ويتولى خالد رفعت إدارة التسويق ونصر عزام اللجنة القانونية. فيما تضم اللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم بالنادي فاروق جعفر رئيسا وعضوية أحمد عبدالحليم و أيمن يونس وحسين السيد.

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