الزمالك يصدر بيانا رسميا بشأن وفاة أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة

أصدر مسئولو الزمالك بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة بسبب فيروس كورونا. وجاء البيان كالتالي: نفى اللواء مصطفى بكري الشائعات التي ترددت مؤخرا بوفاة شقيقه المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك. الزمالك. وأكد بكري أن كل ما تردد بهذا الشأن لا أساس له من الصحة وأن شقيقه حالته مستقرة ويتعافى حاليا من إصابته بفيروس كورونا.

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