شاهد.. إصابة أحمد عادل عبدالمنعم بفيروس كورونا

أعلن أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

نشر عادل عبدالمنعم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإيجابي فيسبوك قائلًا:"إيجابي كورونا.. الحمد لله دعوتكم".

ومن المقرر أن يغيب أحمد عادل عبدالمنعم عن لقاء

فريقة أمام الإسماعيلي مساء غدٍ الإثينن الذي يقام على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

كان النادي الإسماعيلي أعلن عن قائمة فريقه قبل قليل وجاءت

حارس المرمى: محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى

خط الدفاع: أحمد أيمن، محمد بيومى، مروان الصحراوى، محمد عمار، محمد هاشم، محمود البدرى، رضوان شريفى.

خط الوسط: محمود دونجا، عمر الوحش، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مصطفى، أرى بابل، أحمد مدبولى، محمد الشامى، مدحت فقوسة.

خط الهجوم: شكرى نجيب، شيلونجو، فخر الدين بن يوسف.