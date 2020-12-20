سيد عبدالحفيظ رئيسًا لبعثة الأهلي بالنيجر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف سيد عبدالحفيظ، مدير جهاز الكرة، بترؤس بعثة الفريق الأول لكرة القدم والمتجهة إلى النيجر في الثانية ظهر اليومللقاء سونيديب في ذهاب دور الـ32 لدوري رابطة الأبطال.
جاء هذا القرار نظرًا لضيق الوقت وبعدما كشفت المسحة الطبية عنإصابة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، بكورونا وهو الذي كان من المفترض أن يترأس بعثة الفريق.
يذكر أن الأهلي يواجه بطل النيجر يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتنقل قناة الأهلي المباراة على الهواء مباشرةً.
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