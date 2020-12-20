ريكاردو يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة

أعلن البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة لاعبيه التى ستتوجه الى الجونة اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة الغد ضمن منافسات الجولة الثالثة من

جاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالى:

حارس المرمى: محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى

خط الدفاع: أحمد أيمن، محمد

بيومى، مروان الصحراوى، محمد عمار، محمد هاشم، محمود البدرى، رضوان شريفى.

خط الوسط: محمود دونجا، عمر الوحش، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مصطفى، أرى بابل، أحمد مدبولى، محمد الشامى، مدحت فقوسة.

خط الهجوم: شكرى نجيب، شيلونجو، فخر الدين بن يوسف.