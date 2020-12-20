وزير الرياضة يشهد اليوم الافتتاح الرسمى للنسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مساء اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من الاولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية المقام فى الفترة من 19-23 ديسمبر، فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقه شبابها .

ويشارك فى الاولمبياد محافظات" أسوان - الوادى الجديد- شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر - مرسى مطروح" وذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والانشطة الرياضية، وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع النصرى وخاصة فى المحافظات الحدودية لما يسهم فى نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.

وفازت شمال سيناء على جنوب سيناء 2 صفر فى الكرة الطائرة جلوس وفازت البحر الاحمر على أسوان 2 صفر

و أسوان على جنوب سيناء2 صفر البحر الأحمر على شمال سيناء 2 صفر.

وفى الكرة النسائية فاز فريق اسوان على مرسى مطروح

4/0، و البحر الاحمر على الوادي الجديد، و مرسى مطروح على جنوب سيناء1/0.

وكرة الطائرة بنات فازت الوادي الجديد على البحر الاحمر وأسوان على مطروح وجنوب سيناء على أسوان

انتهي بفوز اسوان ومازالت مباراة الوادى الجديد وشمال سيناء لم تنتهى ، والمنافسات مستمرة فى باقى الألعاب .

يشار إلى أن الاولمبياد ينفذ بمشاركة ألعاب " خماسي قدم - كرة طائرة- كره طائرة شاطئية - تنس طاولة - كرة سرعة كاراتيه- شطرنج - العاب قوى - سباحة" للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، وأن التصفيات بمشاركة ما يقارب من 11000 مشارك ومشاركه وذلك خلال الفتره من 15 - 11 الى 15 - 12 - 2020 حيث تم اطلاق شعلة الاولمبياد في وزاره الشباب والرياضه فى يوم ٩ نوفمبر الماضي .

كما سيتم تقديم عروض رياضيه من كليه التربيه الرياضيه جامعه اسوان وطلائع- وشباب من وزارة الشباب والرياضة، بالاضافه الى بعض المعارض الفنيه للمشغولات من ابناء 6 محافظات حدودية، وكذلك مشاركة الاتحادات النوعية" الرياضه للجميع -الاتحاد الرياضي المدرسي -الثقافه الرياضيه -الملاحه الرياضيه- الالعاب الالكترونيه" ببعض الانشطة الرياضية .