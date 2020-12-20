تأخر نتيجة مسحة المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب

تأخرت نتيجة مسحة وليد ماهر، المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب، للكشف عن فيروس كورونا، التي أجراها الفريق القومي، عقب الوصول إلى القاهرة مساء أمس، قادمًا من تونس.

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب مساء أمس فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار إيجابية 15 لاعبًا، إضافة إلى إيجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية الكابتن ربيع

ياسين المدير الفني وعامل المهمات.من المقرر أن يسمح للاعبين الـ13 وأعضاء الجهازين الفني والإداري، الذين ظهرت سلبية نتائج مسحاتهم، بمغادرة فندق العزل إلى منازلهم، فيما يستمر المصابون في فندق العزل تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم.

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي، المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية، والدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية، والدكتور علاء عبدالعزيز عن الناحية الفنية، والدكتور مصطفى عزام مقررًا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.