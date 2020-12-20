شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ» رئيسًا لبعثة الأهلي في النيجر بعد إصابة «الدماطي» بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف سيد عبدالحفيظ، مدير جهاز الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم والمتجهة إلى النيجر في الثانية ظهر اليوم للقاء سونيديب في ذهاب دور الـ 32 لدوري رابطة الأبطال.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء هذا القرار بعدما كشفت المسحة الطبية عن إصابة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، بكورونا وهو الذي كان من المفترض أن يترأس بعثة الفريق.

يذكر أن الأهلي يواجه بطل النيجر يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتنقل قناة الأهلي المباراة على الهواء مباشرةً.