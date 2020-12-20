شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رامي ربيعة وعمرو السولية وأفشة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تخلف اللاعبين رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، وذلك بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بكورونا.

وذكر الموقع الرسمي للنادي، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني، سيغيب أيضًا عن رحلة النيجر بعدما تعرض لنفس الإصابة قبل أيام.