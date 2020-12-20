شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام قرطام: إنجاز «بيج رامي» هدية «كوسكواد» للشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسلام قرطام، رئيس شركة كوسكواد الراعية لـ«بيج رامي»، إن الإنجاز العظيم الذي حققه رامي السباعي، بالفوز بالبطولة الأكبر والأشهر في لعبة كمال الأجسام، «مستر أوليمبيا 2020»، هو هدية «كوسكواد» إلى الشعب المصري بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة.

وتابع: «لا يوجد شىء اسمه المستحيل، بيج رامي تحدى كورونا، ورفض الحصول على أي جنسية، وتمسك بتمثيل مصر، وحقق حلمه بالفوز بأكبر بطولة».

وأشاد إسلام قرطام بدعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من خلال الاتصال باللاعب قبل السفر لدعمه، وكونه أول المهنئين للاعب بعد التتويج باللقب.