الأهلى يعلن أسباب غياب موسيمانى عن رحلة النيجر.. وآخر أخبار حالته الصحية

في واقعة مؤسفة لجماهير القلعة الحمراء، أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى غياب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريقه عن رحلة الفريق للنيجر بسبب فيروس كورونا،.

وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" موسيمانى حالته الصحية كويسة ولكن من الصعب أن يسافر معنا للنيجر سوف نغادر بدونه وسيدير المباراة كيفن جونسون وبعد العودة سوف يخضع لمسحة كورونا لتحديد موقفه من المباريات المقبلة". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويضيف مدير الكرة بالأهلى :" حققنا بداية مرضية فى الدوري ولكن المشوار لايزال طويلا فهى بطولة النفس الطويل التى تحتاج للصبر ونمر من خلالها بمراحل مختلفة ".

وأكد مسئولو النادي الأهلي تحسن الحالة الصحية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بعد إصابته مؤخراً هو وأسرته بفيروس كورونا، ما استدعى حجزهم فى أحد المستشفيات نظراً لرفض الفندق الذى يقيمون فيه استمرار وجودهم بعد إصابتهم بالفيروس.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أن بيتسو موسيماني وضع خطة مواجهة المحلة وناقش تشكيل اللقاء مع مساعده جونسون بالموبايل، على مدار الأمس، رغم استمرار معاناته من الإصابة بفيروس كورونا، وحرص موسيماني على مشاهدة لقاء الأهلي غزل المحلة إلا أنه لم يتدخل فى إدارة المباراة أثناء لعبها وترك المسئولية لمساعده كيفن جونسون.