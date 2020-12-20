شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن تنظيم حفل لتكريم بيج رامى.. ولجنة للتحقيق فى أزمة منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عزمه التواصل مع الدكتور عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام لتكريم بيج رامى بعد إنجازه الأخير، وقال أشرف صبحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أهنئ أسرة كمال الأجسام بعد إنجاز بيج رامى، شرف الرياضة المصرية وقصة صعوده لمنصة التتويج تستحق الثناء فلقد أصيب بكورونا ولم تمنعه من استكمال المسيرة بالإصرار والتحدى".

وأضاف أشرف صبحى، "سوف أتواصل مع عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام حتى ننظم حفلا لتكريم بيج رامى فى الفترة المقبلة اعترافاً بإنجازه الكبير".

وتابع وزير الشباب والرياضة، "تحققت أيضاً إنجازات فى الجودو وكنت أتمنى منتخب الشباب أيضاً ولكن تواصلت مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة لتشكيل لجنة للتحقيق فى أزمة منتخب الشباب بتونس".

وكان بيج رامي، وجه الشكر إلى كل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره بمختلف أنحاء العالم، وذلك أثناء مشاركته فى بطولة مستر أوليمبيا 2020، فيما شاركت الصفحة الرسمية لبطولة مستر أولمبيا 2020، عبر موقع إنستجرام، مجموعة صورة من العرض الأول المبدئى لأبطال كمال الأجسام المشاركين فى البطولة التى ينافس فيها بقوة اللاعب المصرى رامى السبيعى "بيج رامى"، بجوار كل من الامريكى فيل هيث والإيرانى هادى شوبان، والأمريكى براندن كورى.

كما سبق ونشر بيج رامى مجموعة الصور التى ظهر فيها على أتم الاستعداد أعلى مسرح البطولة، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وسرعان ما لاقى لاعب كمال الأجسام الذى يلعب باسم مصر فى البطولة تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه على الأداء المشرف الذى ظهر به.