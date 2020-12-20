شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكل إدارة للمنتخبات بعد أزمة الفراعنة الصغار فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تشكيل إدارة جديدة ومستقلة يطلق عليها إدارة المنتخبات لمتابعة كافة المنتخبات وجميع الإجراءات الإدارية الخاصة بها، لاسيما بعد أزمة منتخب الشباب الأخيرة فى تونس بسبب عدم وجود رئيس للبعثة بجانب السفر بدون مدير إدارى.

وبدأ الاتحاد المصرى لكرة القدم اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطنى للشباب من تونس، مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، حفاظاً على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.

كما أبدى الاتحاد المصرى لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

فيما قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصى حقائق لبيان الأسباب والملابسات التى أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطنى للشباب على الوجه الأمثل فى البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصى الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمى المستشار القانونى للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.