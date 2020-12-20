شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمرو السولية وقفشة وربيعة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن تخلف اللاعبين رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بكورونا، بالإضافة إلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الذى تعرض لنفس الإصابة قبل أيام.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اليوم الأحد للنيجر قبل مواجهة فريق سونيديب يوم 23 ديسمبر الجارى والتى تأتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.

وتشهد رحلة سفر الأهلى غياب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق والمصاب بفيروس كورونا، حيث تحدد نتيجة مسحته الأخيرة موقفه من السفر مع الفريق للنيجر خاصة بعد غيابه عن قيادة الفريق فى المباراة الأخيرة ببطولة الدورى العام أمام غزل المحلة، ويقود جونسون المدرب العام للأهلى الفريق خلال فترة غياب موسيمانى حيث قاد الفريق فنيًا فى مواجهة المحلة كما سيقود الأهلى أمام سونيديب حال غياب موسيمانى بشكل رسمي.

ووفر مسئولو الأهلى طائرة خاصة لسفر الفريق للنيجر، وذلك لتوفير أقصى سبل الراحة للاعبين الذى يواجهون ضغط مباريات كبير من ناحية، ولتطبيق الأجراءات الاحترازية بصرامة فى ظل انتشار فيروس كورونا فى العالم مؤخرا.