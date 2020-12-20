شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 5 لاعبين خطفوا الأضواء في الجولة الثانية من الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح خمسة لاعبين في لفت الأنظار بقوة خلال مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62، حيث فرض كل منهما نفسه نجمًا للجولة عن طريق أهدافه ولمساته المميزة بالمسابقة المحلية وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية..

محمد شريف

فاز الأهلي على ضيفه غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد في لقاء شهد الإعلان عن ميلاد مهاجم جديد للقلعة الحمراء هو محمد شريف العائد من الإعارة مع إنبى بعد أن سجل هدفين في اللقاء لينال إشادة عشاق الرداء الأحمر الذين عانوا بالفترات السابقة من غياب المهاجم الهداف القادر على هز الشباك من أنصاف الفرص.

وسُجلَت كل الأهداف في الشوط الثاني، بواسطة محمد شريف في مناسبتين، وبين هدفيه سجّل محمود عبد المنعم كهربا.

شادى حسين

لمع اسم شادى حسين مهاجم سيراميكا سريعًا بالدورى الممتاز بعد أن لفت اللاعب الأنظار إليه بفضل تحركاته وقوة بنيانه الجسدى، وتوقع له البعض الانضمام سريعا لصفوف المنتخب الوطنى، خاصة أن حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة يعانى من نقص حاد فى الصفوف فى مركز المهاجم وأصبح لا يوجد سوى مصطفى محمد مهاجم الزمالك وأحمد حسن كوكا المحترف بالدورى اليونانى.

شادى حسين استطاع أن يصنع الفارق مع فريقه فى المباراتين اللذين خاضهما بالدورى أمام الإنتاج الحربى وانتهت لصالح سيراميكا بهدفين نظيفين وأمام البنك الأهلى وانتهت بفوز سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرز منهما اللاعب هدفين وصنع ركلة جزاء أحرز منها زميله شريف دابو الهدف الثالث.

والتر بواليا

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة فريقي الجونة والمصري البورسعيدي، والتي أقيمت بينهما بالإسكندرية، وشهدت المواجهة هدفا رائعا لمهاجم الجونة، والتر بواليا، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وافتتح المصري البورسعيدي التسجيل بهدف في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني، بعد تمريرة من محمد عنتر داخل منطقة الجزاء ناحية اليسار، سددها أحمد رفعت من لمسة واحدة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى، معلنا عن الهدف الأول في هذه المواجهة.

وأدرك الزامبي والتر بواليا التعادل في الدقيقة 80 للجونة بعدما لعبت ضربة ركنية من الناحية اليمنى لمرمى المصري البورسعيدي، سقطت داخل منطقة الجزاء بين أقدام لاعبي الفريقين، قبل أن يستخلصها والتر بواليا ويلعبها خلفية مزدوجة بشكل رائع معلنا هدف التعادل للفريق الساحلي.

أحمد الشيخ

نجح أحمد الشيخ، لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، ففي تقديم أوراق اعتماده بالجهاز الفنى للفريق بقيادة الخواجة الأرجنتينى أروبارينا بعدما قدم مستوى مميزاً فى مباراة فريقه أمام الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الثانية من مسابقة الدورى، حيث سجل هدف التقدم للفريق السماوى، إلا أن الفريق الأبيض عدل نتيجة اللقاء، وتعادلا بهدف لكل منهما.

وكان أحمد الشيخ قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للزمالك قبل أن يُعلن الأخير فشل الصفقة فى اللحظات الأخيرة لتتجه بوصلة اللاعب نحو بيراميدز ويتم حسم الصفقة.

وبذلك خاض أحمد الشيخ رقم 100 في الدوري الممتاز خلال مسيرته، وينجح خلالها في تسجيل هدفه رقم 35 وأولى أهدافه بقميص بيراميدز، حيث سبق وأن سجل 9 بقميص الأهلي و 25 مع المقاصة.

كريم طارق

تغلب إنبي على مضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وسجل كريم طارق، الوافد الجديد لنادي إنبي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وحصد إنبي أول ثلاث نقاط له في المسابقة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام أسوان بهدف نظيف، ليحتل المركز السابع.