شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير ينتقد تعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامى أحمد شوبير، قرار الاتحاد الدولى الفيفا بتعيين لجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد لإدارة اتحاد الكرة، مؤكدا أن الفيفا وضع بند فى اللائحة يتيح له إقامة انتخابات الجبلاية فى أى وقت، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" اعرف أحمد حسام عوض والشواربى منذ فترة طويلة وأثق فيهم كثيرا وأحمد مجاهد عشرة عمر ونختلف كثيرا ولكن خلافى الحالى هو المبادىء، فلقد فوجئنا بخطابين متضاربين من الفيفا بتاريخ 16 ديسمبر".

ويضيف شوبير:" الخطاب الأول جاء لهشام حطب واخبروه برغبتهم فى اجراء تعديل على اللجنة الخماسية لتصبح ثلاثية ووصل فى الواحدة ظهراً ثم جاء خطاب أخر فى نفس اليوم ليلا من فاطمة ساموراى أن هناك لجنة جديدة سوف تدير الجبلاية بمنتهى الغرابة".

وأكمل شوبير: "أخر فترة ليا فى اتحاد الكرة كانت أصعب فترة فى حياتى الإدارية داخل الجبلاية، ولم أكن أنا أو باقى أعضاء المجلس ذو علاقة مباشرة بالمنتخب وكان هانى أبو ريدة واحمد مجاهد مشرفين على المنتخب فى كأس الأمم 2019 ومع خروج الفراعنة فوجئنا بأبو ريدة يستقيل من منصبه ويناشد باقى أعضاء المجلس يبقوا قد المسئولية ويمشوا ويمنحوا الفرصة للوجوه الجديدة".

وأردف شوبير:" وقتها كنت شايف أنى لم أقصر بل لم أحصل على الفرصة فلقد كنت فى الاتحاد من أربع خمس شهور فقط ولكن أبو ريدة قال احنا مقصرناش ولازم يكون عندنا التزام أدبى ودعا كل أعضاء المجلس لتقديم الاستقالة ووقتها قولت احنا مش عايزين مناصب بس احنا جزء كبير مننا ليس مسئولا عن فاتورة المنتخب وليس لنا علاقة بما حدث، وفى النهاية استقلنا".

وتابع شوبير: "ابتعدنا عن الجبلاية ثم فوجئنا بهانى أبو ريدة يأتى باللجنة الخماسية بإستثناء عمرو الجناينى فهو من اتصل بسحر عبد الحق وأحمد عبد الله والمهندس ماجد نجاتى كان فى الصورة ولكن الموضوع مكملش ".

ويضيف شوبير: "لازم لما تقول هانى أبو ريدة تقول أحمد مجاهد وحصل محاولات للتدخل فى عمل اللجنة الخماسية لكن الجناينى رفض ومن هنا دبت المشاكل بين الطرفين وكان أخرها اللائحة ولكن الجناينى رفض التدخل فى عمله وأصر على بعض البنود وتم ارسال اللائحة للفيفا، فيرون مسئول الفيفا قعد مع الجناينى ثم بعدها قرر تعيين لجنة ثلاثية واللى بقوله معلومة هانى أبو ريدة هو صاحب خطابات الفيفا، صيغة الخطاب تعجب أبو ريدة يرسلوها على طول".

وأكمل شوبير:" قعدوا يقول جمال علام أو مصطفى مراد فهمى هيمسكوا الجبلاية قولت مش هيحصل لأن مستحيل تولى مصطفى مراد فهمى أى منصب فى الجبلاية فى وجود أبو ريدة رغم أن مصطفى مراد فهمى هو سبب وجود أبو ريدة فى الكاف ثم الفيفا، عندى مليون علامة استفهام وتعجب على عودة أحمد مجاهد للجنة الثلاثية، وسؤالى لأبو ريدة، عايز إجابة منك ؟".

وأردف شوبير:" الحديث عن تأخير أرسال اللائحة لا أساس له من الصحة ده كلام فارغ ، التجاهل التام والعناد الغير عادى غير مقبول، وقانون الرياضة المصرى ملزم للجميع، والحديث عن تعيين لجنة ثلاثية لمساندة أبو ريدة فى انتخابات الكاف ولاجراء انتخابات الجبلاية فى 30 يناير غير صحيح بالمرة".

وتابع شوبير:"الفيفا وضع بند فى اللائحة ينص على عمل انتخابات فى أى وقت وهذا تدخل فظيع أول مرة أشوفه".