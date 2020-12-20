شكرا لقرائتكم خبر عن تخلف محمد الدماطى عن السفر مع الأهلى للنيجر بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتخلف محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق في النيجر عن السفر مع فريقه بعد أن جاءت نتيجة مسحته إيجابية، حيث تطير بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم الأحد للنيجر قبل مواجهة فريق سونيديب يوم 23 ديسمبر الجاري والتي تأتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، غياب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأحمر عن رحلة الفريق للنيجر بسبب فيروس كورونا.

وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" موسيمانى حالته الصحية كويسة ولكن من الصعب أن يسافر معنا للنيجر سوف نغادر بدونه وسيدير المباراة كيفن جونسون وبعد العودة سوف يخضع لمسحة كورونا لتحديد موقفه من المباريات المقبلة".

ووفر مسئولو الأهلي طائرة خاصة لسفر الفريق للنيجر، وذلك لتوفير أقصى سبل الراحة للاعبين الذي يواجهون ضغط مباريات كبير من ناحية، ولتطبيق الاجراءات الاحترازية بصرامة في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم مؤخراً.