"تقصى الحقائق" تعقد جلسات استماع لمدربى وطبيب منتخب الشباب بعد أزمة تونس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها اتحاد الكرة، وتضم كل من حسين حلمى المستشار القانونى للجبلاية والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبى والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية والدكتور مصطفى عزام رئيس لجنة التطوير، عقد جلسات استماع مع مدربى وإدارى وطبيب منتخب الشباب بعد العودة من تونس للوقوف على تفاصيل وأسباب الازمة التى وقعت وحرمت الفراعنة من المشاركة فى تصفيات أمم افريقيا قبل اتخاذ القرارات واعلانها.

ووصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، مساء أمس السبت إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.

وتوجهت البعثة إلى فندق العزل، للخضوع للحجر الصحي، بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.