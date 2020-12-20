توخيل: جاهزون للفوز على ليل.. وسأظل داعم لـ«دى ماريا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، النقاب عن أزمة جديدة بطلها الأرجنتيني آنخيل دي ماريا نجم الفريق.
وفسر توخيل تراجع الحالة الفنية للاعب الأرجنتيني قائلًا: «ربما الأمر يتعلق بمفاوضات تجديد عقده، إنه مجرد احتمال، لا أستطيع تأكيد ذلك، أنا معجب للغاية بتأثيره، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح يفقد الكرة بسهولة ولا يلعب بحرية، ولم يكن حاسما كعادته، من الوارد أن يشارك أساسيا في مباراة ليل اليوم، دعمي له لن يتوقف».
وأضاف: «نحن نعاني من غيابات وإصابات عديدة، علينا أن نتعامل مع الأمور، لا أقصد اختلاق الأعذار، بل إنها الحقيقة، فقدنا نقاطا أكثر من المعتاد، ومواجهة ليل ستكون تحديا قويا، لكننا جاهزون له».
وأردف: «الدوري الفرنسي ليس سباق سرعة بل ماراثون، لذا كل نقطة ستكون حاسمة وعلينا أن نتعامل بجدية، ومباريات أخرى مثل لوريان تحتاج للحظ، أما فريق ليل فهو المتصدر، ويمكننا انتزاع الصدارة منه، نثق في أنفسنا رغم صعوبة المهمة».
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