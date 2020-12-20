شكرا لقرائتكم خبر عن تساؤلات الجولة العاشرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ** استعاد العين جزءاً من هيبته المفقودة، بفوزه على النصر 2-1 في ختام الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، ليس لكونه فاز، ولكن لأن فوزه تحقق في ظل ظروف صعبة باللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23، ليؤكد «الزعيم» تفوقه المستمر أمام النصر، بعدم الخسارة أمامه في 11 مباراة على التوالي في السنوات السبع الماضية.. لكن هل يواصل العين السير على هذا الطريق ويعوض ما فاته ويدخل سباق المنافسة على اللقب، خاصة أن الفارق مع الشارقة والجزيرة المتصدريّن أصبح 5 نقاط، المؤكد أن فوزه بالمباراتين المقبلتين أمام اتحاد كلباء والجزيرة سيجيب عن هذا السؤال.

** فشل شباب الأهلي في تصحيح الصورة، وخسر أمام الفجيرة 2-3، رغم تغيير الجهاز الفني بعد إقالة الإسباني زاراجوسا وتولي مهدي علي المهمة، وفي المقابل أنعش الفجيرة حظوظه في الابتعاد عن مناطق الخطر، بحصد فوزه الثاني، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، والخسارة جعلت حظوظ «الفرسان» في المنافسة على اللقب صعبة، فالفريق يحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، أي أن شباب الأهلي خسر 16 نقطة وفقد نقاطاً أكثر مما جمع، ليثور تساؤل: هل الفريق يفتقد هذا الموسم لمقومات المنافسة على لقب يحتاج لنفس طويل كمسابقة الدوري؟

** كانت الخسارة هي الأولى هذا الموسم، التي تلقاها الشارقة أمام بني ياس، وقد سببت صدمة كبيرة لجمهور «الملك»، والخسارة في حد ذاتها ليست عيباً، لأنه لا يوجد فريق يفوز على طول الخط، لكن كان لافتاً أن الثلاثي البرازيلي إيجور كورونادو وكايو لوكاس ولوان بيريرا، يحتاجون لوقفة، حيث بدا عليهم الكسل واللامبالاة، خاصة إيجور الذي ظهر بعيداً نسبياً عن مستواه المعهود دون سبب واضح.. عموماً الشارقة أقدر الفرق على العودة من جديد والانطلاق نحو الحفاظ على اللقب.

** لا أحد من الجمهور يحب الكرة الدفاعية، لكن اللعب لمجرد إرضاء الجمهور لن يجدي نفعاً لأي فريق، وهو ما قام بني ياس بتنفيذه حرفياً أمام الشارقة، فالفوز الذي حققه «السماوي» على الشارقة يعود لعدة أسباب أبرزها أنه كان متسقاً مع ذاته وتحلى بالواقعية التي تحتم عليه عدم فتح الملعب أمام الفرق الكبيرة المرشحة للقب، فواجه بني ياس منافسه الشارقة بأسلوب الشارقة نفسه، فتكتل الفريق في الخطوط الدفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، ما يؤكد أن مدرب بني ياس إيسايلا كان يعي تماماً أنه لو فتح خطوطه ولعب بخطة هجومية، سيتلقى فريقه أهدافاً سهلة ووقتها لن تكون مهمة العودة سهلة، وهو ما حدث أمام الجزيرة مثلاً، لما تلقى الفريق الهزيمة بالثلاثة أمام فخر أبوظبي، واللافت الآن أن بني ياس فرض نفسه بقوة على مراكز المقدمة، فهو الآن الرابع بفارق 4 نقاط عن المتصدر.. فهل يمكن أن يؤمن الفريق بقدراته ويتمسك بفرصة قلما تتكرر لأندية الغلابة؟

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