منتخب السويس يعرض لاعبه للبيع على فيس بوك: «عليه ثأر ومريض نفسيا».. ومتابعون: مش احترافية

في واقعة غريبة ولا تحدث كثيرا بالملاعب المصرية عرض فريق منتخب السويس المتواجد في الدرجة الثانية لاعبه مصطفى فرغلي للبيع، عبر صفحة الفريق الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قبل انتقالات يناير المقبلة.

وبرر منتخب السويس من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن اللاعب انتقل من بتروجت إلى السويس في صفقة انتقال حر وحصل على مقدم عقده، ثم رفض الالتزام وحضور التدريبات والمباريات مدعيا مرة أن عليه ثأر ومرة أخرى أنه مريض نفسيا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وعلق أحد المتابعين للصفحة: يا جدعان بلاش التعليقات اللي ملهاش لازمة ده لاعيب وممكن يشوف الكلام ده ويتأثر بيه ربنا يكرمه في الخطوة الجاية ويوفق النادي إن شاء الله.



فيما علق آخر: انت تعرض لعيب للبيع بعد ما خد مقدم، على اللعيب الالتزام أو يرجع المبلغ ويرحل أو يجيب عرض ولو اللعيب ما التزمش يحول للتحقيق وشكواه للاتحاد وإيقافه فورا لأى أسباب فين رئيس المجلس الموقر؟.

وكتب آخر: مش احترافية دى كان المفروض يبقى اسمها إيقاف لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق وتاخد إجراءاتك القانونية معاه.