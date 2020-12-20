إصابة مدافع الزمالك بفيروس كورونا

صدمة جديدة تلقاها نادى الزمالك خلال الساعات الماضية بعد إصابة محمد عبدالسلام، لاعب الفريق، بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن مدافع الفريق إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونشر عبر حسابه بموقع إنستجرام: "إيجابى كورونا".حسبما نشر موقع ""مبتدأ".

وقرر نادى الزمالك عزل اللاعب بعد تأكد إصابته بالفيروس، على أن يجرى مسحة جديدة خلال الأيام المقبلة.

وفى سياق آخر، يستعد نادى الزمالك لمواجهة جازيل بطل تشاد، يوم الأربعاء المقبل، على استاد الكلية الحربية، فى ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دورى أبطال إفريقيا.

وعلى الجانب الآخر، أعلن محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد إيجابية المسحة التي أجراها خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتالي خضوعه للبرتوكول الطبي خلال الفترة المقبلة للعودة مجددا لحياته الطبيعية حيث نشر الدماطي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قدر الله وما شاء فعل، إيجابي كورونا دعواتكم، الحمد للّه على كل شيء».