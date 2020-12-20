أصيب بكورونا قبل البطولة.. أفضل لاعب كمال أجسام في العالم.. المصري البيج رامي يفوز بلقب مستر أوليمبيا 2020

فاز البطل المصري رامي السباعي الشهير بـ البيج رامي لاعب كمال الأجسام بلقب مستر أوليمبيا 2020 وحصل على المركز الأول واكتسح تصويت الجماهير في البطولة وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للبطولة.

جاء ذلك بعد منافسة مع عدد من أبطال لعبة كمال الأجسام على رأسهم الأمريكي فيل هيث وبطل العام السابق براندون كيري والبطل الإيراني هادي شَوبان والهولندي وليم بوناك، وتعتبر مستر أولمبيا، أكبر لقب للمحترفين في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام وأقيمت النسخة الأولى في 18 سبتمبر 1965 بأكاديمية بروكلين للموسيقى، في مدينة نيويورك.

وانطلقت مستر أولمبيا للوزن المفتوح السبت الماضي في الثالثة فجراً بتوقيت مصر والثامنة مساء بتوقيت أورلاندو فلوريدا أمريكا.

وأعلن البيج رامي قبل البطولة إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، ونشر بيج رامي صوره أثناء أخذ عينات كورونا، ولكن نجح في التعافي.



ويعتبر بيج رامي له تاريخ حافل مع كمال الأجسام حيث أحرز المركز الأول ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012 وحاز المركز الأول ببطولة أوليمبيا للهواة في نفس العام، وحصد المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في عام 2013، كما حصل على المركز الأول كأول عربي في بطولة أرنولد كلاسيك 2017، بحضور الممثل الأمريكى الشهير وبطلع اللعبة السابق آرنولد شوارزينغر، وحصل وقتها على جائزة مالية بلغت 130 ألف دولار.

أما في تاريخ منافسته مستر أولمبيا فقد شارك لأول مرة عام 2013 وحصل على المركز الثامن، ثم حصد المركز السابع في المسابقة ذاتها عام 2014، وحصل على المركز الخامس فيها عام 2015، وفي عام 2016 حصل على المركز الرابع بمستر أولمبيا، ليحقق في العام التالي المركز الثالث في البطولة الأشهر بتاريخ اللعبة، قبل أن يحل سادسا في 2018.

الجدير بالذكر أن بيج رامي من مواليد 16 سبتمبر 1984 بمركز البرلس محافظة كفر الشيخ، وتخرج من معهد الخدمة الاجتماعية.

وقال موقع "فيتنس فولت" إن معظم الاهتمام كان متوجها إلى البطل براندون كاري ، وفيل هيث ، مع عودة فيل للفوز باللقب الثامن باعتباره أحد أكبر الأحداث. ومع ذلك ، عندما اعتلى الرياضيون المسرح ، كان بيج رامي هو الذي لفت الأنظاروكان في أفضل حالات حياته المهنية. لقد كان قادرًا على مطابقة أو التغلب على كل وضع ضد الأبطال ، وقد أعجب حقًا في طريقه إلى فوزه وجائزة بطل الشعب.