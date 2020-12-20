إصابة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

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أعلن محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد إيجابية المسحة التي أجراها خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتالي خضوعه للبرتوكول الطبي خلال الفترة المقبلة للعودة مجددا لحياته الطبيعية حيث نشر الدماطي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قدر الله وما شاء فعل، إيجابي كورونا دعواتكم، الحمد للّه على كل شيء».
من ناحية أخرى، وجه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، التهنئة للجنة الثلاثية الجديدة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، التي يترأسها المهندس أحمد مجاهد، وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".
وتمنى «مرجان» التوفيق للجنة التي تولت المهمة، مشيرًا إلى أنه يقع عليها عبء كبير في هذه المرحلة الانتقالية، التي تحتاج إلى جهود مضاعفة، سواء بشأن المسابقات المحلية أو القارية ودعم المنتخبات الوطنية.
وأضاف المدير التنفيذي للأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أنه على ثقة بأن هذه اللجنة سوف تبذل أقصى ما لديها لإنجاز العديد من الملفات المطروحة حاليا، حتى تسلم الراية إلى مجلس إدارة منتخب جديد.
كما وجه المدير التنفيذي للأهلي، الشكر إلى اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، وأكد تقديره لما قدمه كل أعضائها، وما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسؤولية.
من جهة أخرى، وجهت اللجنة الثلاثية الجديدة لاتحاد الكرة، الشكر للجنة مسابقات القسم الأول، وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد، بتسيير العمل قبل انطلاق الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، بعد استقالة مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات، عقب رحيل اللجنة الخماسية مباشرة، وكشف لـ«الوطن سبورت»، عن أنه لا يحب الصدامات، وهو ما تسبب في تقديم استقالته.
فيما جاء القرار الثاني للجنة المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، توجيه الدعوة لأندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.
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