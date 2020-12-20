إصابة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

أعلن محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد إيجابية المسحة التي أجراها خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتالي خضوعه للبرتوكول الطبي خلال الفترة المقبلة للعودة مجددا لحياته الطبيعية حيث نشر الدماطي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قدر الله وما شاء فعل، إيجابي كورونا دعواتكم، الحمد للّه على كل شيء».

من ناحية أخرى، وجه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، التهنئة للجنة الثلاثية الجديدة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، التي يترأسها المهندس أحمد مجاهد، وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتمنى «مرجان» التوفيق للجنة التي تولت المهمة، مشيرًا إلى أنه يقع عليها عبء كبير في هذه المرحلة الانتقالية، التي تحتاج إلى جهود مضاعفة، سواء بشأن المسابقات المحلية أو القارية ودعم المنتخبات الوطنية.

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أنه على ثقة بأن هذه اللجنة سوف تبذل أقصى ما لديها لإنجاز العديد من الملفات المطروحة حاليا، حتى تسلم الراية إلى مجلس إدارة منتخب جديد.

كما وجه المدير التنفيذي للأهلي، الشكر إلى اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، وأكد تقديره لما قدمه كل أعضائها، وما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسؤولية.

من جهة أخرى، وجهت اللجنة الثلاثية الجديدة لاتحاد الكرة، الشكر للجنة مسابقات القسم الأول، وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد، بتسيير العمل قبل انطلاق الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، بعد استقالة مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات، عقب رحيل اللجنة الخماسية مباشرة، وكشف لـ«الوطن سبورت»، عن أنه لا يحب الصدامات، وهو ما تسبب في تقديم استقالته.

فيما جاء القرار الثاني للجنة المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، توجيه الدعوة لأندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.