الأهلي يكشف تطورات حالة موسيماني والمصابين.. وموقف جيرالدو من الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، موقف المدير الفني بيتسو موسيماني من السفر إلى النيجر استعدادا لمواجهة فريق سونيديب في دوري أبطال إفريقيا، كاشفًا حالة اللاعبين المصابين وموقف الأنجولي جيرالدو.

ويسافر الأهلي إلى النيجر بعد ظهر اليوم الأحد عبر طائرة خاصة إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2020/2021 يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" عبر محطة "أون سبورت إف إم" صباح الأحد: "حالة بيتسو موسيماني طيبة في الوقت الحالي، لكن من الصعب تواجده معنا ضمن البعثة في رحلة النيجر".

وأضاف: "سيخضع موسيماني لمسحة كورونا جديدة بعد عودتنا إلى مصر، وهناك تواصل مستمر ومباشر بينه وبين مساعده كيفين جونسون في كل كبيرة وصغيرة وجميع الأمور المتعلقة بشؤون الفريق".

وتابع: "إصابة عمرو السولية ليست مقلقة، حيث كان تعرض لكدمة في التمرين قبل أن يشعر بألام أثناء إجراءه عمليات الإحماء قبل لقاء غزل المحلة، ففضَّلنا إراحته لعدم المجازفة به حتى يتمكن من السفر معنا إلى النيجر".

وأكمل: "طاهر محمد طاهر تدرب معنا وسليم ولا توجد أي مشكلة، ما حدث أنه حصل على تطعيمات بسبب السفر لإفريقيا وهي ما تؤدي أحيانا لارتفاع درجة الحرارة، وهو ما أدى إلى غيابه عن مواجهة المحلة لكنه جاهز".

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن مروان محسن مهاجم الفريق لن يتواجد ضمن بعثة الفريق إلى النيجر في ظل عدم جاهزيته بنسبة 100% لمعاناته من خشونة في الركبة.

ولفت إلى كريم نيدفيد يخوض حاليا المرحلة الأخيرة من التأهيل ويتبقى مشاركته في التدريبات الجماعية، مضيفًا أن محمد محمود موجود سينتظم في التدريبات في أواخر شهر فبراير 2021 أو بداية مارس.

وعن حالة النيجيري جونيور أجايي الذي تعرض للإصابة في الوتر الوحشي بكاحل القدم، أكد عبدالحفيظ: هناك تحسن ويتم استشارة أطباء في ألمانيا وإسبانيا، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وقد لا نحتاج إلى تدخل جراحي".

وشدد: "سيتم عرض ناصر ماهر الذي تعرض للإصابة في الكتف على طبيب متخصص حتى نحدد موقفه ونعرف هل سيتم عودته إلى التدريبات بعد أسبوعين أم سيحتاج إلى إجراء جراحة".

وانتقل مدير الكرة بالأهلي للحديث عن موقف جيرالدو من الرحيل قائلا: "كان هناك عرض برازيلي منذ شهر ولم يصل لنا من أنجولا أي عرض رسمي لضمه".

وأشار عبدالحفيظ إلى أن التوقيت منع الأهلي من السماح برحيل جيرالدو قائلا: "تم غلق باب القيد في البرازيل مبكرا وكانت لدينا مباراتين أمام الوداد ونهائي دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي كان من الصعب التفريط في خدماته".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "جيرالدو يتواجد معنا بشكل طبيعي وشارك بشكل أساسي في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة".