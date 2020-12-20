مباريات الأحد.. 4 مواجهات في بريميرليج.. والريال يواجه إيبار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات العالمية، والتي يأتي أبرزها في الدوري الإنجليزي بمواجهة مثيرة تجمع بين توتنهام وليستر سيتي والدوري الإسباني بمواجهة إيبار ضد ريال مدريد. ويرصد الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة: الدوري الإنجليزي: 14:00.. برايتون وشيفيلد يونايتد.. beIN Sports HD 2 16:15.. توتنهام وليستر سيتي.. beIN Sports HD 2 18:30.. مانشستر يونايتد وليدز يونايتد.. beIN Sports HD 2 21:15.. وست بروميتش ألبيون وأستون فيلا.. beIN Sports HD 2 الدوري الإسباني: 15:00.. سيلتا فيجو وديبورتيفو ألافيس.. beIN Sports HD 3 17:15.. غرناطة وريال بيتيس.. beIN Sports HD 3 19:30.. قادش وخيتافي.. beIN Sports HD 3 22:00.. إيبار وريال مدريد.. beIN Sports HD 3 الدوري الإيطالي: 13:30.. تورينو وبولونيا.. beIN Sports HD 4 16:00.. بينفينتو وجنوى.. beIN Sports HD 4 16:00.. كالياري وأودينيزي.. beIN Sports HD 4 16:00.. إنتر ميلان وسبيزيا.. beIN Sports HD 4 16:00.. ساسولو وميلان.. beIN Sports HD 4 19:00.. أتلانتا وروما.. beIN Sports HD 4 21:45.. لاتسيو ونابولي.. beIN Sports HD 4 الدوري الألماني: 16:00.. فرايبورج وهيرتا برلين.. BT Sport ESPN 19:000.. فولفسبورج وشتوتجارت.. BT Sport ESPN الدوري الفرنسي: 16:00.. ديجون وموناكو.. beIN Sports HD 6 18:00.. لوريان ورين.. beIN Sports HD 6 22:00.. ليل وباريس سان جيرمان.. beIN Sports HD 6

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